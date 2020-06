Met terugwerkende kracht was het misschien beter geweest om de speciale uitzending van Veronica Inside over racisme van 22 juni niet te maken Dat zei presentator Wilfred Genee zondagavond bij Op1. "Uiteindelijk waren de gasten misschien wel twintigste keuze."

Wilfred Genee reageerde in Op1 op de ruzie die is ontstaan tussen hem en zijn tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp. Volgens Van der Gijp werden hij en Derksen in de uitzending van 22 juni door presentator Genee voor het blok gezet in de speciale uitzending van Veronica Inside over racisme. Die werd uitgezonden in de nasleep van een racistische uitspraak van Derksen een week eerder. Advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta waren als gast aanwezig.

"Met terugwerkende kracht was het beter geweest om die uitzending niet te maken", zegt Genee een week later. "Het idee was om de discussie breder te trekken. We wilden enkele donkere voetballers aan tafel, maar die wilden allemaal niet. We hebben zelfs Akwasi gebeld, dat vond Johan prima, maar die begon meteen te lachen. Uiteindelijk waren de gasten die er waren misschien wel twintigste keuze."

Genee: 'Betreur het dat deze mannen denken dat ik ze genaaid heb'

Derksen en Van der Gijp zouden niet hebben geweten in welke vorm de uitzending zou plaatsvinden en welke rol Genee tijdens het gesprek zou hebben. "Ik betreur het dat deze mannen denken dat ik ze genaaid heb', zegt Genee, "terwijl we een afspraak hadden over deze vorm."

Genee was echter niet tevreden over de rol die hij in die specifieke uitzending had. "In de setting waar we terecht kwamen moest ik de rol van bemiddelaar en mediator spelen, want we hadden een andere setting gekozen. Ik zat daar als presentator van Veronica Inside én als discussieleider van een programma over racisme. Dat was heel ingewikkeld en met terugwerkende kracht best een lastige combinatie. Ik zat in een volledige squeeze."

Laatste uitzending Veronica Inside geschrapt

Donderdag maakte Marco Louwerens, directeur TV bij Talpa, bekend dat de laatste aflevering van Veronica Inside voor de zomerstop maandag niet wordt uitgezonden.

Genee vind het moeilijk in te schatten of ze weer bij elkaar komen. "Het is zo zonde wat er allemaal gebeurd is. Daardoor zijn we elkaar kwijtgeraakt. Dat betreur ik." De presentator zegt ook dat hij de afgelopen twee weken meer bewust is geworden van de discussie rond racisme en Zwarte Piet.

Derksen reageerde in de uitzending van 15 juni op een foto van een demonstrant die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden als zwarte piet verkleed was. Hij vroeg zich hardop af of deze persoon misschien rapper Akwasi was.

De reactie van Derksen leidde tot ophef en kritiek op het programma. Enkele adverteerders van het programma trokken zich terug en het Nederlands elftal besloot niet langer interviews te geven aan Veronica Inside.