Dennis Storm, die jarenlang het programma 3 Op Reis presenteerde, heeft spijt van de vele vliegreizen die hij in die tijd maakte.

"Met de kennis die ik nu heb, zou ik nooit meer zoveel vliegen", aldus Storm, die onlangs zijn nieuwe boek Als gezond verstand koning was - over de schoonheid van een groene revolutie uitbracht, in Volkskrant Magazine.

"Misschien dat ik het daarom nu zo allejezushard probeer goed te maken", zegt de presentator. Omdat hij momenteel op Bali woont met zijn vriendin en hun twee dochters, maakt hij elk jaar toch een vliegreis.

"Maar ook daar baal ik ontzettend van. Aan het verleden kan ik niks meer doen. Wat in ieder geval niet zou helpen, is zeggen: oké, ooit ben ik de hele wereld rondgevlogen, dus nu interesseert het me allemaal geen reet meer."