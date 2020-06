Jeroen Kijk in de Vegte en Jan-Willem Roodbeen hebben hun contract bij BNNVARA met drie jaar verlengd. Dit betekent dat zij in ieder geval tot eind 2023 de radioshow Jan-Willem Start Op zullen presenteren op NPO Radio 2. Dat meldt BNNVARA zaterdag in een persbericht.

Hoofd Radio bij BNNVARA, Arjan Penders zegt in een persbericht blij te zijn met het getekende contract. "Als het team van Jan-Willem Start Op één ding heeft bewezen, is dat het niet gaat om spierballentaal maar dat een succesvol programma draait om passie, teamwork, engagement en vakmanschap," aldus Penders.

Volgens Roodbeen gingen de afgelopen twee jaren waarin hij samen met Kijk in de Vegte de show presenteerde snel voorbij. "Op naar nog meer mooie radio in de vroege uren. Ik heb er zin in."

Kijk in de Vegte onderstreept dit. "Ik ben heel blij met het vertrouwen dat BNNVARA in ons uitspreekt met deze nieuwe afspraak voor de komende drie jaar."