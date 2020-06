De volledige muzikale nalatenschap van Prince (1958-2016) is vanaf vrijdag beschikbaar via TikTok, meldt de videoapp. TikTok wil hiermee de muziek van de muzikant introduceren bij een jonge generatie muziekliefhebbers.

De nabestaanden van Prince hebben vrijdag op TikTok de account @prince.4.ever aangemaakt. Daar zijn video's van de muzikant te zien.

"Prince doorbrak conventies en TikTok doet dat ook", aldus TikToks entertainmentadviseur Troy Carter namens de videoapp. "De toevoeging van zijn muziek aan onze catalogus zal onze gebruikers inspireren om op creatieve en onverwachte wijze verbinding te maken met zijn muzikale erfenis."

TikTok is een Chinese sociale videoapp, die eerder bekend was als Musical.ly. In de app zijn video's van maximaal een minuut te bekijken. De app had in mei ongeveer 3,5 miljoen gebruikers in Nederland, vooral kinderen en jongeren.