331 mediamakers en journalisten hebben in de nacht van zondag op maandag in een manifest aangekondigd een Media Meldpunt Racisme & Discriminatie op te richten. De ondertekenaars willen meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of -producties actief gaan registreren en actie ondernemen tegen bedrijven uit de sector die zich bewust of onbewust schuldig aan racisme en discriminatie maken.

Het is nog niet bekend wanneer het meldpunt operationeel is, laat woordvoerder en mede-initiatiefnemer Natasja Gibbs weten aan NU.nl. "Maar er zit wel urgentie achter dus het mag geen maanden duren." Volgens de initiatiefnemers is er nauw overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

De ondertekenaars, onder meer werkzaam bij bijna alle publieke omroepen, onderschrijven dat het initiatief mede voortkomt uit de mechanismen rond racisme en discriminatie die de Black Lives Matter-beweging aan de kaak stelt. "Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen dezelfde uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn", zo valt te lezen in het manifest. "Wij eisen verandering en richten een Meldpunt Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers op."

De initiatiefnemers van het meldpunt werken aan een 'safe space' waar slachtoffers en klokkenluiders van racisme en discriminatie in de media psychologisch en juridisch worden bijgestaan en beschermd. Ze willen ook het gedogen van racisme en discriminatie op de werkvloer of in mediaproducties aanpakken. De ondertekenaars van het manifest willen expliciet niet dat mensen alleen vanwege kleur of identiteit aangenomen worden.

'Ook angst bij mediamakers en journalisten om te ondertekenen'

Volgens Gibbs zijn er ook mediamakers en journalisten die het niet aandurven om het manifest te ondertekenen. "Sommigen reageren dat ze veel haat over zich heen krijgen in het huidige racismedebat. Ze zijn bang om door het ondertekenen van dit manifest nog meer te moeten incasseren."

De woordvoerder van het initiatief laat verder weten dat er ook mediamakers zijn die besluiten het manifest vooralsnog niet te ondertekenen omdat ze in onderhandeling zijn om racisme en discriminatie in hun werkomgeving uit te bannen. Er zouden ook ondertekenaars meedoen onder hun werkelijke naam in plaats van hun artiestennaam, uit angst voor negatieve reacties.