In de radio-uitzending van Veronica Inside vertelt Wilfred Genee donderdag over zijn beleving na de veelbesproken televisieuitzending van afgelopen maandag. Zo reageert de presentator kwaad op het feit dat hij ongevraagd post in zijn brievenbus krijgt van een verontwaardigde kijker.

"Ik ging nogal zenuwachtig de uitzending in", vertelt Genee nadat hij heeft uitgelegd hoe Johan Derksen op het laatste moment niet meer aan de show mee leek te willen werken. Hij haalt het gesprek met Derksen terug. "We hebben het hele weekend lopen bellen, we hebben dit afgesproken. Dit kan toch niet? Ik was al wat verbaasd, het escaleerde stevig."

'Gasten aan apart tafeltje kon gewoon niet'

"Ik dacht: dit gaat helemaal fout. De zaak ontploft nu. We hebben deze vorm gekozen, kunnen niet meer terug op het laatste moment. Als je over racisme praat, kun je toch niet mensen aan een ander tafeltje zetten? Dat is alsof je donkere mensen achterin de bus zet. Dat kan gewoon niet."

Genee kreeg ruzie met Derksen en René van der Gijp, wat woensdagavond tot een verhit overleg leidde. "Een surrealistische bijeenkomst", noemt Genee het. "Heel heftig. We kwamen er niet uit."

De presentator vertelt dat Veronica-directeur Marco Louwerens, die bij het gesprek aanwezig was, het drietal adviseerde om voorlopig de pers te mijden. "Klaarblijkelijk hadden Johan en René daar een iets ander idee over", verwijst Genee naar de boze reacties die zijn collega's eerder deze week gaven.

'Laat mijn gezin er lekker buiten'

"En daarom zijn we nu waar we zijn", besluit Genee. "Als ik van hen hoor wat ze hebben meegemaakt, menen zij oprecht dat ze niet wisten wat er ging gebeuren en dat ze mijn rol niet hadden zien aankomen."

De VI-presentator wil daarnaast nog zijn ongenoegen uiten over de anonieme kaart die hij donderdag op zijn persoonlijke adres kreeg. 'Wil de ware Judas in schaapskleren nu opstaan', stond er volgens Genee op geschreven.

"Voor hetzelfde geld hadden mijn kinderen het eruit gehaald, die kunnen allebei lezen. Dat is het enige wat ik hier wel irritant aan vind. Je mag alles van mij vinden, maar laat lekker mijn gezin erbuiten."

Donderdagochtend maakte Louwerens bekend dat de laatste aflevering van Veronica Inside, die aanstaande maandag zou verschijnen, vanwege de onenigheid is geschrapt.