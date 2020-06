Matthijs van Nieuwkerk gaat in januari van start met een nieuw programma. Dat vertelt hij donderdag tijdens zijn ontvangstspeech voor de Ere Zilveren Nipkowschijf. Waar hij precies aan werkt, maakte hij verder nog niet bekend.

Tijdens zijn speech bedankte Van Nieuwkerk onder meer Igor Misev, met wie hij vijftien jaar DWDD maakte. "Hij gaat met mij nu de zaterdag doen", zei de presentator. "In januari gaan we een nieuw avontuur tegemoet."

"Het is een oeuvreprijs", zei Van Nieuwkerk over de Nipkowschijf. "Maar ik ben nog niet uitgepraat. Ik ga weer mijn best doen."

De presentator liet verder weten dat hij een zware tijd had nadat DWDD stopte, middenin de coronacrisis. "Ik woon afgelegen. Dat zit ook niet mee, ik kon niemand ontmoeten. Ik had het best wel zwaar, het klinkt ontzettend stom. Al helemaal betrekkelijk stom in de tijd waarin we nu leven."

Van Nieuwkerk hoorde via zijn vader dat hij dit jaar de oeuvreprijs zou krijgen. "Ik kreeg de ene na de andere felicitatie. Ik ken de organisatie niet, maar er is niemand die me van tevoren gebeld heeft dat ik gewonnen had. Allemaal ook niet erg. Ik was blij, trots. Ik sta nu in een rijtje waar ik ongelooflijk trots op ben."

De presentator vertelde in februari al dat hij graag een programma op zaterdagavond zou maken. "Ik heb nu geen concrete plannen, maar dat blijft een stille wens", zei hij toen. "Een tijdje wonen in Antwerpen-Zuid, daar ergens rond het Paleis voor Schone Kunsten. Ik heb goede hoop dat het er ooit van komt."