Basketballer LeBron James zette in februari met SpringHill een nieuw entertainmentplatform op om mensen van kleur een stem te geven. Hij wist daar in totaal 100 miljoen dollar (89 miljoen euro) aan financiële steun voor te vinden. Terwijl het platform aan relevantie wint in tijden van de Black Lives Matter-ontwikkelingen, omarmt de sportlegende de rol van gids voor de zwarte gemeenschap.

"Ik vind het prima om die druk te voelen van mijn gemeenschap, en andere zwarte gemeenschappen door heel Amerika", vertelt James donderdag aan Bloomberg.

De basketballer en ondernemer snapt dat veel mensen naar hem opkijken. "Ze zoeken inspiratie of sturing bij mij. Dat is mijn verantwoordelijkheid en dat begrijp ik volledig. Iedere dag, als ik mijn huis uit loop of uit mijn bed stap, snap ik dat het niet alleen maar om mij draait. Ik vertegenwoordig zoveel mensen."

James en zijn zakenpartner Maverick Carter omschrijven SpringHill Entertainment als een mediabedrijf met een onbeschaamde agenda. Er wordt zowel content mee gemaakt als gedistribueerd om een stem te geven aan makers en consumenten die worden genegeerd of onvoldoende worden bediend.

Onder de investeerders zitten Elisabeth Murdoch (dochter van mediamagnaat Rupert Murdoch), tennisveteraan Serena Williams en Live Nation Entertainment.