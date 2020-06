De laatste aflevering van Veronica Inside voor de zomerstop wordt maandag niet uitgezonden, heeft Marco Louwerens, directeur TV bij Talpa, donderdag bekendgemaakt in de 538-Ochtendshow. Louwerens vermoedt dat het programma na de zomerstop zal terugkeren.

Louwerens heeft woensdag om tafel gezeten met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Volgens de directeur is de pauze noodzakelijk om "te bedaren en tot zinnen te komen". Louwerens heeft een "goed gevoel" over de terugkeer van Veronica Inside na de zomer en denkt dat "het zeker goed zal komen".

Volgens Louwerens was het woensdagavond een "pittig, emotioneel gesprek" met Genee, Derksen en Van der Gijp. De directeur TV meldt dat de drie heren van Veronica Inside niet vaak met elkaar in gesprek gaan. Louwerens is van plan om de drie over een paar weken thuis te bezoeken.

Analist Derksen liet eerder weten aan Talpa te hebben gevraagd de uitzending van Veronica Inside te schrappen. Volgens tafelheer Van der Gijp werden hij en Derksen afgelopen maandag door presentator Genee voor het blok gezet in de nasleep van een uitspraak van Derksen een week eerder.

Schrappen uitzending in nasleep van opmerking Derksen

Derksen reageerde in de uitzending van 15 juni op een foto van een demonstrant die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden als Zwarte Piet verkleed was. Hij vroeg zich hardop af of deze persoon misschien rapper Akwasi was.

Derksens reactie leidde tot ophef en kritiek op het programma. Enkele adverteerders van het programma haakten af en het Nederlands elftal besloot niet langer interviews te geven aan Veronica Inside.