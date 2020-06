3,4 miljoen televisiekijkers hebben volgens Stichting KijkOnderzoek woensdag de persconferentie van het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen gezien. Premier Mark Rutte maakte hierin bekend dat per 1 juli enkele coronamaatregelen worden versoepeld.

De laatste persconferentie voor het zomerreces werd door de NPO, RTL en SBS uitgezonden en trok woensdag ruim twee miljoen televisiekijkers minder dan de persconferentie van 19 mei over de coronacrisis. 2.343.000 televisiekijkers keken via NPO 1, 864.000 via RTL 4 en 228.000 via SBS6.

Rutte kondigde woensdag versoepelingen aan voor binnen- en buitenactiviteiten, voor onder meer sportscholen, theaters en reizen met het openbaar vervoer. Ook mogen mensen uit verschillende huishoudens weer samen in een auto reizen.

De persconferentie was het best bekeken televisieprogramma van woensdag. Het NOS Journaal van 20.00 uur (2.078.000 televisiekijkers) en de talkshow M (1.383.000) maken de top drie compleet.

