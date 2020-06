Veronica Inside staat komende maandag op het programma, maar als het aan Johan Derksen ligt, gaat de uitzending niet door. Derksen heeft aan RTL Boulevard laten weten aan Talpa te hebben gevraagd de uitzending te schrappen.

Derksen vroeg erom naar aanleiding van de Voetbal Inside-aflevering van afgelopen maandag. Volgens tafelheer René van der Gijp werden hij en Derksen afgelopen maandag door presentator Wilfred Genee voor het blok gezet.

Genee pakte de twee flink aan in de uitzending, waarin ook strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussatta waren aangeschoven om te praten over racisme en discriminatie. Van der Gijp en Derksen wisten van tevoren niet dat er gasten zouden zijn. In het programma werd een debat over racisme gevoerd vanwege een uitspraak die Derksen een week eerder had gedaan.

Derksen reageerde toen op een foto van een demonstrant die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam als Zwarte Piet verkleed was. Hij vroeg zich hardop af of deze persoon misschien rapper Akwasi was. Zijn reactie leidde tot ophef en kritiek op het programma. Enkele adverteerders van het programma haakten af en het Nederlands elftal besloot niet langer interviews te geven aan Voetbal Inside.

'Wij waren het meest geloofwaardige programma dat er was'

Aan het begin van de uitzending van afgelopen maandag zei Derksen niet zijn excuses aan te bieden voor zijn "verkeerde grap". In totaal keken zo'n 1,7 miljoen mensen naar die uitzending, wat het programma een record opleverde. Toch was de analist niet tevreden over de uitzending. "Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik. En dat is Gijp (René van der Gijp, red.) het volkomen met me eens."

Van der Gijp heeft zich woensdagavond ook uitgesproken over de geplande aflevering van aanstaande maandag. Aan PowNed vertelde hij dat hij maandagavond in ieder geval niet aan tafel schuift. "Genee heeft het programma ongeloofwaardig gemaakt en ik ga niet in een ongeloofwaardig programma zitten. Wij waren twaalf jaar lang het meest geloofwaardige programma dat er was en dat heeft hij nu volledig in twijfel getrokken. Volledig. Ik vind hem ongelooflijk hypocriet."

Wel gaf Van der Gijp aan dat dit voor hem niet betekent dat ze na de zomer hoe dan ook niet meer samen in een programma te zien zullen zijn, maar dan moet het volgens hem een geheel "nieuwe formule" zijn.