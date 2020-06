De Evangelische Omroep (EO) stopt na tien jaar met het coproduceren van The Passion. Dat meldt de omroep woensdagmiddag in een persbericht.

Volgens de EO is onder andere de grote hoeveelheid tijd en aandacht die het produceren van The Passion kost, een reden om ermee te stoppen.

"Aandacht die ook op een andere manier ingezet kan worden om verhalen te vertellen over Gods liefde voor ons mensen. Geen eenvoudige afweging voor de omroep," aldus de EO.

The Passion werd geproduceerd in samenwerking met producent Mediawater, KRO-NCRV en andere partners. Arjan Lock, directeur van de EO, zegt dat volgens de omroep "de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending."

The Passion trok jaarlijks miljoenen kijkers. Naar de afgelopen jubileumeditie die afgelopen april werd uitgezonden, kijken 2,7 miljoen mensen. Vele bekende acteurs en artiesten speelden ooit een rol in de producties, waaronder Arjan Ederveen, Glennis Grace, Ellen ten Damme en Simone Kleinsma.

Hoe de andere producenten The Passion de komende jaren vorm gaan geven, is nog niet bekend. Producent Mediawater zegt de EO "dankbaar" te zijn voor de afgelopen jaren. "Wij zien ernaar uit om met andere partners ook in 2021 een impactvolle en actuele Passion te maken."