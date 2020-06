De meeste mensen kennen Fred van Leer als de vrolijke stylist en presentator die heel actief is op sociale media, maar in de driedelige documentaire Fred: Het Andere Gezicht wil Van Leer ook de dieptepunten in zijn leven aan de kijker laten zien. In gesprek met NU.nl vertelt Van Leer dat hij daarom minder positieve uitspraken van zijn vrienden niet uit de documentaire wilde knippen.

In de documentaire, waarvoor Van Leer een jaar lang gevolgd werd, wordt zijn hectische bestaan in beeld gebracht. Ook worden collega's en vrienden, zoals Irene Moors en Nikkie de Jager, geïnterviewd over Van Leer en hun band met hem. "Ze zeggen de waarheid, ik vind het belangrijk dat ze ook kritisch kunnen en durven zijn", vertelt de presentator en stylist.

"Het is niet altijd lachen, gieren, brullen. Ik kan een pain in the ass zijn. In de documentaire wordt door een vriendin gezegd dat het lastig is om met mij samen te werken. Maar dat vindt zij, voor een ander zal dat niet zo zijn."

Ook andere kritische opmerkingen liet Van Leer er niet uit knippen. "Als mijn manager zich zorgen om me maakt omdat ik het zo druk heb, dan laat ik dat fragment erin. Want ik begrijp dat ze dat voelt. En als mijn tourmanager zegt dat mijn drukke leven ervoor zorgt dat ik in een leeg huis thuiskom, dan knip ik dat er ook niet uit. Ik zie het, ik hoor het, doe ermee wat ik kan, maar uiteindelijk bepaal ik zelf hoe mijn leven eruitziet. En daarin werk ik hard, maar maak ik er tegelijkertijd ook een feestje van."

'Ik dacht meteen: dit doen we niet'

De documentaire is gemaakt door Jonathan de Jong, die met Van Leer samenwerkte in het programma Say Yes to the Dress. "Aan het eind van de opnames legde hij het idee aan me voor." Enthousiast was Van Leer niet. "Ik dacht meteen: dit doen we niet. Ik heb vaker de vraag gekregen of ik een realityserie over mijn leven wilde maken, maar elke reallifesoap die ik heb gezien, vond ik complete horror."

Van Leer liet het idee bezinken en veranderde van gedachten. "Ik vond het toch fijn om een document te hebben over een bepaalde tijd van mijn leven. Ik doe zoveel dingen, maar omdat ik vooral bezig ben met het succes van morgen, ben ik niet bezig met het succes van nu."

2019 was een druk jaar voor de presentator en stylist. Zo maakte hij een theatershow, creëerde hij een kleding- en kerstballenlijn en was hij te zien in meerdere programma's. "Dit is wie ik ben. Mijn leven zit vol ups en downs, maar in de documentaire ligt vooral de focus op de Fred die de meeste mensen niet kennen. Ik denk dus wel dat de kijker een ander beeld van me zal krijgen."

'Ik ga strijdend ten onder'

De operaties aan zijn schouder die hij na een infectie moest ondergaan, waren voor Van Leer een dieptepunt van het afgelopen jaar.

"Na de derde operatie voelde ik me zo beroerd en ellendig", zegt de stylist. "Kort daarna had ik een mooi gesprek met een vriendin. Zij zei: 'Dit kan ook het kantelpunt in je leven zijn.' Dat heeft me zo aan het denken gezet. De kracht van de gedachte dat je alles zelf kunt omturnen, daar geloof ik wel in. Niet veel later vertelde de dokter dat ik weer naar huis mocht, sneller dan verwacht."

Hoewel veel van Van Leers vrienden en collega's zich zorgen maken om zijn volle agenda, ziet hij een rustiger leven niet voor zich. "De drukste periode in mijn leven is nu wel geweest. Inmiddels heb ik de luxe dat ik kan kiezen uit de projecten die ik doe. Ik ben nu weer hele toffe nieuwe programma's aan het draaien. Maar ik besef ook: als ik niet hard werk, kan ik niet het leven leiden dat ik nu leid. Ik ga net als Tommy Cooper strijdend ten onder: ik sta op het toneel en val ineens om."

Fred: Het Andere Gezicht is vanaf vrijdag te zien op Videoland.