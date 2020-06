Lil' Kleine wil zijn leerlingen tijdens zijn colleges op het online platform Street University bijbrengen dat verwachtingen niet altijd uitkomen. Vorige week werd bekendgemaakt dat de 25-jarige rapper hoofddocent wordt in een wekelijks college over de thema's muziek, ondernemen en sport.

"Mijn verwachtingen zijn niet altijd uitgekomen. Ik wil mijn leerlingen bijbrengen hoe je gemotiveerd blijft en dat wanneer iets niet lukt, je mogelijkheden weet te vinden om het te laten lukken", vertelt hij aan NU.nl.



Lil' Kleine gaat het in zijn colleges ook hebben over fouten maken in het leven. "Fout is niet gelijk iets negatiefs. Het zijn dingen waarvan je leert. Ik heb genoeg dingen gedaan in mijn leven die niet zijn gelukt. Van de twintig investeringen die ik heb gedaan, zijn er vijf goed gegaan en vijftien mislukt."

'Geen traditionele docent-leerlingband'

De rapper neemt in de colleges de rol van docent en coach op zich. "Ik ga hierin vooral mezelf zijn en mijn ervaringen delen. Spreken over mijn ervaringen met succes en over mijn ups en downs. Ik denk dat daar niet echt een vaste schoolroutine in gaat zitten. Leerlingen kunnen zelf een moment kiezen om de colleges te volgen. Het moet niet zo'n docent-leerlingband worden."



"En natuurlijk komt er geen straf of moeten de leerlingen nablijven. Leerlingen kunnen zich aanmelden, omdat ze succesvol willen worden. Ik ga mijn ervaringen delen en ik hoop dat mensen daar wat mee kunnen doen."



Muziek, ondernemen en sport mindset zijn de hoofdthema's waarop de colleges gebaseerd zijn. "Daarnaast komen er ook gastsprekers. Daarbij kun je denken aan topsporters, ondernemers en zakelijke relaties."

'Zou zomaar kunnen dat John de Mol ook langskomt'

Volgens Lil' Kleine komen er naast de gastsprekers ook andere verrassingen langs in het leerjaar. "We gaan ook live events organiseren. De leerlingen kunnen hier naartoe komen en dan kom ik langs met compagnons. Met John de Mol ben ik natuurlijk nauw betrokken bij New Wave dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij komt spreken."



De rapper verwacht dat hij wel wat talenten gaat tegenkomen gedurende het jaar. "Ik ben ook ooit niet bekend geweest. Dit geldt voor bijna elke artiest. Ik sta er niet van te kijken als er opeens een talent tussen mijn leerlingen zit. Dit kan een ondernemer, zanger of zangeres of rapper worden. Als ik daar dusdanig vertrouwen in heb en potentie in zie, gaan we zeker om de tafel zitten of bied ik een platencontract aan."



Lil' Kleine is naast muzikant onder meer horecaondernemer en kledingontwerper. "Ik ben nu met veel mooie investeringen bezig. In de coronacrisis heb ik bepaalde ondernemingen opgezet. Zo zijn we begonnen met voetbalkampen voor kinderen. Blijven sporten is belangrijk in deze tijd."



Ook is hij een dinershow-concept gestart. "Ik geef hierbij samen met andere compagnons optredens voor een beperkt gezelschap en ben van plan dit in de toekomst ook uit te rollen voor andere artiesten."



De cursus ondernemerschap van Street University start op 29 juli en de colleges zullen een jaar lang online gegeven worden.