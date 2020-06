René van der Gijp zegt na het optreden van Wilfred Genee van maandagavond geen trek meer te hebben in Veronica Inside.

"Het komt niet meer goed", stelde de analist dinsdagavond in RTL Boulevard.

Volgens Van der Gijp zijn hij en Johan Derksen maandag door Genee voor het blok gezet. De presentator pakte de twee flink aan in de uitzending, waarin ook strafrechtadvocate Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussatta aanschoven om te praten over racisme en discriminatie. Van der Gijp en Derksen wisten niet dat er gasten zouden zijn.

"Normaal wil Johan wel even van tevoren weten wat er gebeurt. Maar hij was niet op de hoogte dat er mensen aan tafel zaten en dat Wilfred ons voor het Joegoslavië Tribunaal zou zetten. Je kan er wel van uitgaan dat het klaar is."

"We werken twaalf jaar samen, verdienen een vorstelijk salaris en dan ga je ons zo neerzetten, zo van 'ik hoor hier eigenlijk niet bij', zo zijn we niet getrouwd. Dit komt echt niet meer goed."

Van der Gijp maakt zich niet druk om het contract dat de mannen nog hebben bij Talpa. "Als wij De Mol uitleggen dat het zo niet verder gaat, is hij de laatste om te zeggen: 'Ik houd je aan je contract.'"

'Als Johan stopt, stop ik ook'

De analist zegt na de uitzending contact te hebben gehad met Derksen en met Genee. "Ik heb Wilfred via WhatsApp laten weten dat dit absoluut niet kan. Johan heeft hem dat ook duidelijk gemaakt."

Genee zei dinsdagmiddag in zijn programma op Radio Veronica dat hij achteraf wat meer afstand had willen bewaren tot het onderwerp van de uitzending. "Wat ik eigenlijk tegen Johan wilde zeggen, was: 'Moeten we er niet eens over nadenken dat we er misschien naast zitten wat betreft dit onderwerp'. Daar ging ik waarschijnlijk iets te ver in, waardoor het leek alsof ik Johan aan het roosteren was."

Derksen zelf liet dinsdagochtend door De Telegraaf optekenen dat hij boos was na de uitzending van maandag en dat hij twijfelde om na de zomer door te gaan met Veronica Inside. Talpa liet vervolgens weten dat de terugkeer van het programma zeker is, na een gesprek met Derksen te hebben gehad.

"We zijn duidelijk klaar met hem en wat ons betreft was gisteren de laatste uitzending", stelt Van der Gijp desondanks. "Dit had nooit mogen gebeuren. Als Johan stopt, stop ik ook."

Talpa wil tegenover NU.nl niet reageren op de uitspraken van Van der Gijp.