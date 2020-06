Richard Groenendijk gaat een nieuwe, humoristische kennisquiz presenteren voor BNNVARA op zaterdagavond. De cabaretier is vanaf 4 juli te zien in Hard Spel, een quiz die is gebaseerd op een Australisch format.

In het programma worden de expertises van vier kandidaten en Groenendijk zelf op de proef gesteld.

Ze spelen vier rondes, waaronder een ronde waarin zij vragen krijgen over hun eigen expertise en een ronde waarin de cabaretier zelf een onderwerp naar voren brengt en hier vragen over stelt.

"Ik heb in mijn carrière al veel dingen gedaan, maar dit wordt mijn debuut als quizmaster", zegt Groenendijk (47). "Ik vind het dus best spannend. Het originele format uit Australië is zó leuk. Ik heb er heel veel zin in!"

Hard Spel is vanaf zaterdagavond 4 juli te zien bij BNNVARA op NPO1.