Johan Derksen is ook na de zomer nog te zien in Veronica Inside. De voetbalanalist zei eerder dinsdag tegen De Telegraaf dat hij sterk twijfelde, maar Talpa laat aan NU.nl weten dat er inmiddels met hem gesproken is en het zeker is dat hij terugkeert.

De bevestiging van Talpa komt nadat Derksen aan De Telegraaf vertelde boos te zijn na de uitzending van maandagavond, waarin de vaste analisten in gesprek gingen over racisme.

"Ik ben zo van de tafel naar mijn auto gelopen, maar mijn woede trekt met een paar dagen wel weg. Daar ben ik professioneel genoeg voor. Tegelijkertijd doe ik al tweeëntwintig jaar hetzelfde kunstje. Ik ga deze zomer eens goed overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen."

Derksen tekende in maart 2018 bij Talpa, samen met collega's Wilfred Genee en René van der Gijp. De laatste week ontstond ophef na de opmerking die Derksen maakte toen een foto van een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden in beeld verscheen. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"

In de uitzending van maandag schoven strafrechtadvocate Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussatta aan om te praten over racisme en discriminatie. Ook Wim Kieft was aanwezig.

In totaal keken zo'n 1,7 miljoen mensen naar de uitzending van maandagavond, wat het programma een record opleverde. Desondanks was Derksen niet tevreden over de uitzending. "Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp (tafelheer René van der Gijp, red.) volkomen met me eens."