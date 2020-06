Een pikant berichtje, een gedurfde foto of een kort filmpje: met de opkomst van sociale media en iedereen die een smartphone heeft, worden er heel wat privébeelden over en weer gestuurd. Maar er over praten, dat gebeurt nog heel weinig. Evi Hanssen, die een vierdelige docureeks maakte over deze onderwerpen, hoopt dat het uit de taboesfeer gehaald kan worden.

"Het is de nieuwe realiteit. Tieners weten nu niet beter dan dat ze ieder moment van de dag een naaktfoto naar elkaar kunnen sturen en vinden het heel normaal dat dat gebeurt. Maar doordat we er niet met elkaar en met hen over praten, is het voor hen heel moeilijk te bepalen wat oké is en waar ze rekening mee moeten houden. Daarom hoop ik heel erg dat het bespreekbaar wordt", aldus Hanssen in gesprek met NU.nl.

In de docureeks Help, mijn borsten staan online, komen vier thema's aan bod: sexting (berichten sturen met een seksuele toon en (naakt)foto's sturen), grooming (het vertrouwen winnen van iemand om die seksueel te kunnen misbruiken), sextortion (een vorm van wraakporno) en catfishing (je als een ander voordoen online). Hanssen gaat in gesprek met daders, slachtoffers en andere betrokkenen.

In de eerste aflevering vertellen jonge meiden over hun ervaringen met sexting en hoe hun persoonlijke foto's gedeeld werden door hun klasgenoten. Als aan een middelbareschoolklas gevraagd wordt wie volgens hen de fout in is gegaan, het meisje of de jongen die haar foto deelde met anderen, oordelen de scholieren vrij hard dat het dom is zo'n foto te maken.

"Terwijl ze vervolgens ook eerlijk zeggen het zelf ook wel eens te doen. Het is voor hen ook heel lastig dat ze het met niemand kunnen bespreken. Ouders en docenten weten niet hoe het is, want toen zij zo oud waren, bestond dit allemaal nog niet. Nu krijgt iedereen op z'n tiende een smartphone en een foto is zo gemaakt en gedeeld, zonder dat ze van te voren denken over de consequenties. We moeten het gesprek durven aan gaan, want zolang we dat niet doen, weten kinderen niet of het wel verstandig is wat ze doen."

Niet verbieden, wel bespreken

Hanssen is er op tegen kinderen te vertellen dat ze geen foto's moeten maken. "Het is nu onderdeel van je seksuele groei, dat moeten we niet verbieden. En het hoeft ook niet fout te gaan, het kan ook iets heel moois en spannends zijn en juist heel veilig, want je wordt er niet zwanger van en krijgt ook geen soa. Maar dan moeten we wel uitleggen aan kinderen dat het niet oké is ongevraagd zo'n foto door te sturen. Net als dat je het geheim van je beste vrienden niet doorvertelt, daar vergelijk ik het graag mee. Het is niet dat we kinderen verbieden geheimen te vertellen, maar we maken wel duidelijk wat de risico's zijn."

De thema's in de uitzendingen zijn heftig en de verhalen die Hanssen hoorde, grepen haar ontzettend aan. "Ik heb echt wel gehad dat ik thuiskwam en het er eerst eens even over wilde hebben met vrienden of mijn partner. Dat je het even van je af kan praten, als je iemand hebt gesproken die jarenlang online gemanipuleerd is door iemand en duizenden euro's is kwijtgeraakt. Of een man hebt gesproken die zonder enige moeite naaktfoto's bij jongeren wist te ontgoochelen. Dan moet je even bijkomen."

De docureeks is een Vlaamse productie werd in België begin dit jaar uitgezonden en werd daar zeer positief ontvangen. De afleveringen worden nu zelfs gebruikt op middelbare scholen om de dialoog te openen over online contact. "Dat is een mooie eerste stap, we moeten met z'n allen werken aan nieuwe, moderne normen en waarden. Hopelijk kan ik daar zo aan bijdragen."

Help, mijn borsten staan online is vanaf 30 juni om 22.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.