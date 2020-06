Johan Derksen gaat deze zomer "goed nadenken" of hij na het reces nog aanblijft als tafelheer bij Veronica Inside, zegt hij dinsdag tegen De Telegraaf. De 71-jarige voetbalanalyticus doet die uitspraak na de uitzending van maandag, waarin over racisme werd gesproken nadat hij een Zwarte Piet-opmerking had gemaakt over rapper Akwasi.

"Ik ben zo van de tafel naar mijn auto gelopen, maar mijn woede trekt met een paar dagen wel weg. Daar ben ik professioneel genoeg voor", zegt Derksen tegen de krant. "Tegelijkertijd doe ik al tweeëntwintig jaar hetzelfde kunstje. Ik ga deze zomer eens goed overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen."

In de uitzending van maandag schoven strafrechtadvocate Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussatta aan om te praten over racisme en discriminatie.

Aanleiding daarvoor was de opmerking die Derksen vorige week maandag maakte toen een foto van een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden in beeld verscheen. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Akwasi sprak tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam.

Derksen liet tijdens de uitzending van maandag weten geen spijt te hebben van de uitspraak over Akwasi. Wel zei hij dat zijn opmerking in het licht van de antiracismedemonstraties misplaatst was. "Maar het was als grap bedoeld."

Derksen: 'Slechtste uitzending ooit gemaakt'

"Ik heb in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n kutshow gemaakt", aldus Derksen, die zegt dat de komst van Harlequin en Boussatta aan tafel was geïnitieerd door presentator Wilfred Genee en de eindredactie van het programma. "Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd al met heel weinig plezier naar de uitzending kwam. Daar heb ik ook geen geheim van gemaakt."

"Als je dan een avond als gisteren hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp (tafelheer René van der Gijp, red.) volkomen met me eens."

De uitzending van maandag trok desondanks een recordaantal kijkers van 1,7 miljoen mensen. De show kende voor het eerst in zijn bestaan geen reclameblok, nadat bedrijven Zespri en Gilette zich vanwege de commotie besloten terug te trekken als adverteerder van het programma. Ook de internationals van het Nederlands elftal wensten geen interviews meer te geven aan de verslaggevers van VI.

Presentator Wilfred Genee en tafelheer Johan Derksen maken met René van der Gijp sinds 2018 Veronica Inside bij televisiezender Veronica. (Foto: Pro Shots)

Harlequin wel tevreden over debat

Advocate Harlequin kijkt wel tevreden terug op het racismedebat dat ze maandag voerde met Derksen, ook al bood de voetbalanalyticus zijn excuses niet aan voor de opmerking die hij maakte over Akwasi.

"Mijn intentie was om mensen met elkaar in gesprek te brengen, mensen te laten nadenken en een debat op gang te brengen en volgens mij is dat gelukt. Mijn missie is geslaagd", zei Harlequin dinsdagochtend op NPO Radio 1. "Laat ik dan één ding over Johan zeggen: ik heb het idee dat hij erover nadenkt. Dat weet ik bijna zeker."