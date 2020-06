Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

De parodie Fifty Shades of Black, waarin komiek Marlon Wayans de rol van rijke verleider speelt, is vanaf vrijdag niet meer op Netflix te zien. Ook de thriller Welcome Home, met Emily Ratajkowski en Aaron Paul, verdwijnt binnenkort van de streamingdienst. Bekijk hieronder de nieuwste update.

26 juni:

Fifty Shades of Black

27 juni:

Further Tales of the City

More Tales of the City

Welcome Home

29 juni:

Limitless



5 juli:

Dark Net

19 juli:

Delhis vackraste händer