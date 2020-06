Een recordaantal kijkers heeft maandagavond naar Veronica Inside gekeken. Ruim 1,7 miljoen mensen zagen hoe er aan tafel gediscussieerd werd over racisme, nadat Johan Derksen een week eerder bij een foto van een man verkleed als Zwarte Piet vroeg of het niet rapper Akwasi was.

De uitspraak van Johan Derksen, die reageerde op een foto van een demonstrant die verkleed was als Zwarte Piet tijdens een Black Lives Matter-demonstratie, zorgde voor ophef en vele gevolgen voor het programma. Enkele adverteerders zeiden hun advertenties niet meer te willen tonen tijdens het programma en het Nederlands elftal besloot niet langer interviews te geven aan VI.

De ophef heeft het programma aan een recordaantal kijkers geholpen, het oude record stond op 818.000, maar het is niet het best bekeken programma van de maandagavond. Dat is het NOS Journaal van 20.00 uur waar 1,94 miljoen mensen naar keken.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Het Mooiste Meisje van de Klas werd door 1,13 miljoen mensen bekeken en staat op plek vier in de dag top 25 van Stichting Kijkonderzoek.

Derksen heeft totaal geen spijt van uitspraak

In de VI-uitzending van maandag, die niet onderbroken werd voor een reclameblok, zaten niet alleen presentator Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel, ook oud-voetballers Wim Kieft, Dries Boussatta en advocaat Natacha Harlequin schoven aan. De groep ging met elkaar in gesprek over racisme in het programma, maar ook in de voetbalwereld.

Derksen zei dat zijn opmerking als grap bedoeld was en dat hij niet van plan was excuses te maken. "Ik heb totaal geen spijt van deze grap, hoewel het een verkeerde grap was. Het ontstond spontaan aan tafel."

Veronica heeft besloten Derksen niet op zijn uitlatingen aan te spreken. Volgens de zender zijn de mannen aan tafel zelf verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Wel voegde Veronica daar in een verklaring aan toe, dat de zender voor "vrijheid van meningsuiting is en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen".