Veronica Inside kent maandagavond voor het eerst in zijn bestaan geen reclameblok, zo bevestigt presentator Wilfred Genee maandagmiddag in het gelijknamige radioprogramma op Radio Veronica na berichtgeving van het Algemeen Dagblad. De aankondiging volgt nadat Zespri Kiwifruit en Gilette zich terugtrokken als adverteerders vanwege uitspraken van Johan Derksen over racisme.

Genee meldt bovendien dat er maandagavond twee extra gasten in het televisieprogramma aanwezig zijn om te spreken over racisme. Hij wilde niet zeggen wie dat zijn. Volgens het AD zou het onder anderen om oud-profvoetballer Dries Boussatta gaan. Naast Genee en Derksen schuiven in elk geval de vaste gezichten René van der Gijp en Wim Kieft aan.

Veronica Inside raakte vorige week maandag in opspraak nadat een man uit Leeuwarden in beeld kwam, die verkleed was als zwarte piet. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Rapper Akwasi gaf eerder deze maand een toespraak bij het Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam.

Meerdere bekende Nederlanders riepen adverteerders op om het programma te boycotten. De spelers van het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen en de voetballers van Jong Oranje besloten verslaggevers van het televisieprogramma niet meer te woord te staan vanwege de uitspraken van Derksen.

Derksen zei eerder al tegen het AD dat hij geen spijt had van zijn uitspraak. "Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede zwarte piet in beeld kwam, die speelde met zijn leven, zei ik: 'Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is?'."