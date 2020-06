FOX Sports wil ruim 100 miljoen euro van VodafoneZiggo als doorgiftevergoeding voor het rechtstreeks uitzenden van onder meer de Eredivisie bij de kabelmaatschappij, bevestigen beiden partijen maandag in De Telegraaf. VodafoneZiggo, dat op dit moment naar verluidt 40 miljoen euro betaalt, is vooralsnog niet bereid om dat bedrag op te hoesten.

"We kunnen die ruim 100 miljoen niet doorberekenen aan de klanten die genoeg hebben aan hun huidige pakket tv-zenders zonder FOX Sports. Anders spreek je gewoon over een voetbalbelasting en daar willen wij onze klanten tegen beschermen", zegt Marjolijn van Oordt, directeur communicatie bij VodafoneZiggo, in de krant.

The Walt Disney Company, de Amerikaanse eigenaar van FOX Sports, en VodafoneZiggo zijn beland in een hoogoplopend conflict over de distributie van het sportkanaal bij Ziggo. Het contract tussen beide partijen loopt op 31 juli af, maar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen uiterst moeizaam.

FOX Sports wil dat VodafoneZiggo vanaf 1 augustus voor alle vier miljoen aangesloten huishoudens betaalt, terwijl de kabelmaatschappij op dit moment alleen een vergoeding afdraagt voor de kleine 300.000 abonnees die het sportkanaal in hun televisiepakket hebben opgenomen. VodafoneZiggo gaat niet in op dat voorstel, omdat volgens Van Oordt "de klanten in feite worden gekidnapt".

Sportzender FOX Sports zendt onder meer de Eredivisie exclusief uit. (Foto: Pro Shots)

VodafoneZiggo bereid om op zwart te gaan

Door de impasse dreigt het sportkanaal op 31 juli bij de abonnees van VodafoneZiggo op zwart te gaan voor de livewedstrijden in de Eredivisie. Van Oordt zegt dat de kabelmaatschappij bereid is "om de pijn hiervoor te nemen". Samenvattingen van de wedstrijden blijven in dat uiterste geval nog wel beschikbaar.

Eredivisie Media & Marketing, mede-eigenaar van FOX Sports, laat in een reactie weten de voorgestelde verhoging bij VodafoneZiggo niet exorbitant hoog te vinden. "We vragen niets anders dan de samenwerking voort te zetten op basis van dezelfde afspraken zoals die ruim vier jaar terug zijn gemaakt met alle overige tv-aanbieders", aldus directeur communicatie Maarten van Rooijen.

Volgens Van Rooijen gaat het om een reguliere commerciële onderhandeling tussen VodafoneZiggo en FOX Sports. "Helaas wenst Ziggo momenteel meer met de media te praten, in plaats van met ons om tafel te gaan en tot een oplossing te komen."