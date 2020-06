De BBC gaat de komende drie jaar 100 miljoen pond (ruim 110 miljoen euro) investeren in de ontwikkeling van een diversere, meer inclusieve programmering, meldt de Britse omroep maandag.

De BBC wil diversere verhalen laten zien, diversere productieteams inschakelen en gaan samenwerken met productiehuizen die een diverse directie hebben. Nieuwe content moet aan minimaal twee van drie bovenstaande eisen voldoen.

Het bedrag is bedoeld voor alle genres. Daarnaast geldt vanaf april 2021 een quotum. Alle nieuwe zendercommissies moeten dan voor minimaal 20 procent uit niet-witte mensen bestaan.

BBC-directeur Tony Hall laat weten dat hij door de actualiteit het tempo heeft willen opschroeven. "De gevoelloze moord op George Floyd - en wat die ons heeft verteld over de vlek van institutioneel racisme - heeft een diepe indruk op ons allemaal gemaakt."

"We zijn ons erdoor gaan afvragen wat we nog meer kunnen doen om racisme te bestrijden en onze organisatie en onze maatschappij als geheel inclusief te maken. Dit is ons antwoord. Dit verandert wat we maken en wie het maakt."