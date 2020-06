Johan Derksen staat nog steeds achter de Zwarte Piet-grap die hij vorige week over Akwasi maakte. Dat zei de voetbalanalist maandagavond in Veronica Inside.

"Ik heb totaal geen spijt van deze grap, hoewel het een verkeerde grap was. Het ontstond spontaan aan tafel", aldus Derksen.

In de uitzending van maandagavond vertelde Derksen waarom hij de bewuste grap maakte.

"Ik had nog nooit van Akwasi gehoord. Ik zag hem schreeuwen en oproepen tot agressie en geweld tijdens de demonstratie op de Dam. Het was verder een vredige en goede demonstratie. Hoe kan het dat zo iemand zo'n demonstratie kaapt?"

"Toen die Zwarte Piet in beeld kwam, heb ik cynisch gezegd dat het Akwasi was. In dit programma heb je meningen en grappen. Ik kan haast niet zeggen dat ik het een goede grap vind als ik de media moet geloven. Dit was een verkeerde grap en dat wordt uitvergroot tot nationale rel."

'Niet relevant wat Akwasi ervan vindt'

Derksen zei verder dat hij niet benieuwd was hoe zijn grap werd opgevat: "Ik vind het niet relevant wat Akwasi ervan vindt. Als die man zich dit kan permitteren, dan mag ik toch wel zo'n grap maken?"

Later in de uitzending gaf Derksen toe dat zijn opmerking tegen de achtergrond van de recente antiracismedemonstraties misplaatst was. "Maar het was als grap bedoeld."

Naast presentator Wilfred Genee, tafelheren Derksen en René van der Gijp en vaste gast Wim Kieft waren advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta in de uitzending aanwezig.

Derksen stelde vorige week in het voetbalpraatprogramma dat het volgens hem wel meeviel met racisme in Nederland. "Ik heb er alle respect voor als mensen protesteren, maar ik zie eigenlijk alleen maar schreeuwende gekkies op tv die de ruimte krijgen", zei hij naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten in Nederland.

In de uitzending werd ook gesproken over een man die verkleed als Zwarte Piet rondliep op een demonstratie in Leeuwarden. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"

Adverteerders breken met programma

De uitspraken leidden op sociale media tot veel onrust en verschillende bekende Nederlanders deden een oproep om het programma en zijn adverteerders te boycotten.

De bedrijven Zespri en Gilette gaven gehoor aan de oproep en stoppen als adverteerders van het programma. Gamma en SNS Bank, die af en toe opduiken in de reclameblokken rondom Veronica Inside, willen in gesprek met de zender. In de uitzending van maandagavond waren geen reclameblokken te zien.

Veronica heeft besloten Derksen niet op zijn uitlatingen aan te spreken. Volgens de zender zijn de mannen aan tafel zelf verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Wel voegde Veronica daar in een verklaring aan toe, dat de zender voor "vrijheid van meningsuiting is en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen".