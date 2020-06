Kalvijn begrijpt niet waarom sommige van zijn bekende collega's altijd zelf hun vlogs willen monteren. De vlogger vindt de mensen die voor hem monteren daarin beter en grappiger dan zichzelf, vertelt hij vrijdag in Ik & Simon.

"Ik heb dat nooit gesnapt", aldus Kalvijn over Amerikaanse bekende vloggers met miljoenen abonnees, die de montage van hun vlogs niet uit handen zouden willen geven. "Mijn editors kunnen zelf beter editen dan ik. Ze zijn grappiger."

Kalvijn vindt de montage "heel belangrijk in dat hele Kalvijn-ding." De vlogger is gestopt met zelf monteren omdat het volgens hem veel tijd kost.

In 2010 begon Kalvijn, wiens echte naam Kelvin Boerma is, TheKelVlog. De 24-jarige vlogger veranderde de naam van zijn vlog later in Kalvijn en heeft ruim 1,2 miljoen volgers op zijn YouTube-kanaal.