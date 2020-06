De talkshow Veronica Inside (VI), voorheen Voetbal Inside, ligt onder vuur na uitspraken van analist Johan Derksen in het kader van Black Lives Matter. Het is echter niet de eerste keer dat uitspraken in het programma zorgen voor ophef.

VI-analist René van der Gijp zorgde in februari 2018 al eens voor boze reacties vanuit voornamelijk de lhbti-gemeenschap. Hij was in een uitzending van het programma te zien met een blonde pruik en vrouwenkleding en noemde zichzelf Renate van der Gijp.

Deze transformatie was een reactie op de transitie van de Vlaamse VTM-presentator Boudewijn van Spilbeeck, naar Bo. Onder meer het COC riep op tot stopzetten van het programma en Veronica besloot naar aanleiding van de negatieve reacties tot een gesprek met de analisten.

Ook Johan Derksen zorgde in 2018 voor opschudding onder de lhbti-gemeenschap nadat hij een opmerking maakte over homoseksuele mannen in de voetbalwereld. Bowi Jong schreef een open brief aan de KNVB waarin hij opriep om homo als scheldwoord van de Nederlandse voetbalvelden te verbannen.

#SorryJohan

Derksen reageerde hierop door te zeggen dat "homo's moeten stoppen met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen." Deze uitspraak zorgde voor veel ophef op sociale media. Zo werd door veel homoseksuele mannen op Twitter de hashtag #SorryJohan geïntroduceerd. Homo's deelden hun coming-outverhalen massaal en verweten Derksen te makkelijk te denken over uit de kast komen.

De hashtag kwam zelfs terecht bij Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij liet weten naar aanleiding van de commotie in gesprek te willen met Derksen. Dit gesprek heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

Ophef na opmerking rondom Black Lives Matter

Het meest recente voorbeeld van ophef over VI, is dat na de uitspraken die Derksen deed rondom Black Lives Matter. Derksen vergeleek rapper Akwasi, die een toespraak hield tijdens de demonstratie tegen racisme op de Dam, met Zwarte Piet.

Wat een verschil tussen deze en andere momenten van commotie is, is dat VI eerder nooit financiële schade ondervond van de ophef. Na de uitspraken van Derksen over rapper Akwasi besloten Zespri Kiwifruit en Gilette om te stoppen met adverteren bij het programma. Tevens maakte concertorganisator MOJO vrijdag bekend de samenwerking met Derksen, de bedenker van het Holland International Blues Festival, te heroverwegen.

Wat de terugtrekking van de adverteerders voor gevolgen heeft, is nog niet duidelijk. Derksen zei zelf in een interview niet bang te zijn voor de toekomst van Veronica Inside. Veronica liet weten vooralsnog niet in gesprek te gaan met Derksen naar aanleiding van zijn opmerkingen.