Johan Derksen heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan na de uitspraken die hij deed rondom Black Lives Matter in Veronica Inside. Zo zegt hij in gesprek met het AD dat hij de opmerking over rapper Akwasi "niet eens zo'n slechte grap" vond.

Akwasi gaf een speech tijdens het protest op de Dam naar aanleiding van de dood van de 46-jarige Amerikaan George Floyd. In Veronica Inside vergeleek Derksen de rapper met zwarte piet.

"Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik", aldus Derksen in gesprek met het AD. De 71-jarige presentator zegt geen spijt te hebben van zijn opmerking over de rapper. Derksen: "Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam, die speelde met zijn leven, zei ik: 'Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is'."

Na de uitspraken van Derksen besloot een tweetal adverteerders van Veronica Inside zich terug te trekken. Zespri Kiwifruit en Gilette distantieerden zich van de uitspraken van de presentator en lieten weten niet meer te willen adverteren in het programma.

Derksen zegt tegen het AD dat hij over de commotie geen contact heeft gehad met Veronica of met Veronica-eigenaar John de Mol. "Die weet toch wat er in ons contract staat? We hebben vast laten leggen dat wij alles mogen zeggen en over iedereen mogen praten," aldus Derksen.