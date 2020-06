DC Comics, de Amerikaanse uitgever en dochteronderneming van Warner Bros, gaat een meerjarige samenwerking aan met Spotify. Er wordt een originele reeks van verhalen van superhelden geproduceerd, die te beluisteren is via een serie podcasts, meldt de streamingdienst donderdag.

In de fictieve serie podcasts spelen iconische personages van superhelden of schurken van DC Comics de hoofdrol. DC Comics is onder meer uitgever van Superman en Batman.

De serie podcasts zal een gevarieerd aanbod van spannende superheldenstorytelling aanbieden aan Spotify-luisteraars van over de hele wereld.

De podcasts zijn alleen te beluisteren via een premium-account. Het is nog niet bekend wanneer de eerste podcast online komt.