Veronica Inside is een sponsor kwijtgeraakt door de uitspraken die Johan Derksen de afgelopen dagen in het programma deed in het kader van Black Lives Matter. Ook zijn er zeker twee adverteerders die met Veronica in gesprek willen.

Zespri Kiwifruit stopt als sponsor. "Wij begrijpen jullie verontwaardiging en woede als reactie op wat gezegd is in Veronica Inside", zo valt te lezen op Instagram Stories. "Wij distantiëren ons er uitdrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma."

RTL Nieuws schrijft dat Gamma en SNS Bank een gesprek willen met Veronica. Zij sponsoren het programma niet, maar hun reclames zijn wel regelmatig te zien in de blokken rond Veronica Inside. "Wij nemen afstand van alle racistische uitlatingen die worden gedaan in welk programma dan ook", aldus SNS.

NU.nl is in afwachting van een reactie van Veronica.

Derksen zei in Veronica Inside onder meer dat het volgens hem wel meeviel met racisme in Nederland. "Ik heb er alle respect voor als mensen protesteren, maar ik zie eigenlijk alleen maar schreeuwende gekkies op tv die de ruimte krijgen", stelde hij naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten.

In de uitzending werd ook gesproken over een man in Leeuwarden die als Zwarte Piet verkleed was. Derksen zei daarop: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" De uitspraken leidden op sociale media tot veel onrust en verschillende bekende Nederlanders deden een oproep om het programma en zijn adverteerders te boycotten.

Veronica liet eerder deze week weten niet om de tafel te gaan met Derksen. Zijn uitspraken zijn volgens de zender voor eigen rekening.