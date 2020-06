De NPO en omroepen gaan deze zomer een themadag organiseren over racisme en discriminatie. Dit is donderdagochtend besloten tijdens een bijeenkomst in een open gesprek tussen alle zenders.

Bij de themadag komen alle aspecten van het onderwerp aan bod, vertelt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. "Dit zal plaatsvinden op televisie, radio en online, waarbij kijkers en luisteraars worden uitgenodigd om mee te praten."

"De discussie over racisme en discriminatie die speelt in de samenleving, verdient prioriteit", aldus Rijxman. "Het is een urgent thema dat speelt in de harten en hoofden van veel Nederlanders. Of het nu gaat om presentatoren, programma's of archiefbeelden: de publieke omroep is van en voor iedereen."

'Beelden pas verwijderd als makers en omroepen het eens zijn'

Ook laat de NPO weten dat zij in opspraak geraakte series, films of andere fragmenten pas gaan verwijderen wanneer omroepen en makers het daarover eens zijn. Wel zullen zij bij "fragmenten die dit onderwerp raken, vooraf context bieden".

Recentelijk raakten onder meer afleveringen van Fawlty Towers en Little Britain in opspraak, omdat er in sommige scènes uitingen van racisme zouden zitten.