Kim Kardashian heeft een contract getekend om exclusief voor Spotify podcasts te presenteren en te produceren, heeft de streamingdienst donderdag bevestigd aan CNN. Het zou in eerste instantie gaan om een nieuwe podcastserie over de inspanningen om onterecht veroordeelde personen van blaam te zuiveren.

Het is niet bekend hoe de podcastserie gaat heten en wanneer deze van start gaat. Ook weigerde Spotify details vrij te geven over de financiële vergoeding voor Kardashian.

De nieuw te ontwikkelen podcast zal zich voornamelijk richten op het onderzoekswerk van Lori Rothschild Ansaldi. Die zal de podcastserie ook produceren.

In mei sloot Spotify een deal met Joe Rogan voor exclusieve uitzendrechten van zijn podcast The Joe Rogan Experience. Eerder in het jaar kwam de streamingdienst door de aankoop van sport- en cultuurplatform The Ringer in het bezit van ruim dertig podcasts.