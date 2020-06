De gehele Hunger Games-reeks staat sinds deze week op Videoland, net als de romantische comedy Zwaar Verliefd. Bekijk hieronder welke films en series de streamingdienst toevoegde.

Series

Is Geluk te Koop?

Steeds meer jongeren hebben last van een burn-out en zoeken daarbij de hulp van een professional. Er zijn in Nederland ongeveer zestigduizend experts die hulp bieden. Welke methodes gebruiken zij precies om hun geld te verdienen? En hoe ver zou je daarin mogen gaan? Lars Gierveld en Jelte Sondij, onder meer bekend van Rambam, gaan op onderzoek uit.

Married At First Sight

Married At First Sight is niet alleen een grote hit in Nederland. Ook in België stappen wildvreemden met elkaar in het huwelijksbootje. Het vijfde seizoen staat sinds kort op Videoland. De Amerikaanse versie wordt intussen verder uitgebreid met een vierde seizoen.

Body of Proof

Forensisch arts Megan Hunt trekt zich weinig aan van protocollen en dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Regelmatig ligt ze overhoop met collega's of haar baas. Maar intussen werkt haar arrogante en rigoureuze methode wel om de grootste criminelen achter tralies te krijgen.

90120 Trailer Zwaar Verliefd

Films

Zwaar verliefd

Dierenarts Lisa (Barbara Sloesen) is niet alleen onzeker over de liefde, maar ook over haar eigen lichaam. Wanneer ze de knappe Ruben (Jim Bakkum) ontmoet, durft ze niet te geloven dat hij haar haar ook leuk vindt. Sloesen en Bakkum speelden eerder elkaars geliefden in Onze Jongens. Daarvoor waren ze beiden te zien in Rokjesdag. Het vervolg op Zwaar Verliefd staat gepland voor 2021.

The Hunger Games-films

Jennifer Lawrence werd een wereldster met deze futuristische reeks boekverfilmingen, over een maatschappij waarin de allerrijksten een dodelijke vorm van entertainment organiseren. Katniss wil haar jongere zusje beschermen en werpt zich daarom op als kandidaat. Tijdens de Hongerspelen moet ze het samen met Peeta (Josh Hutcherson) opnemen tegen andere districten. Haar kwaliteiten als boogschutter komen daarbij goed van pas.

The Hunger Games bestaat in totaal uit vier delen. In het eerste vervolg, Catching Fire, moeten Katniss en Peeta meedoen aan een nieuwe variant van het dodelijke spel. Daarna volgen Mockingjay Part 1 en Part 2, die bol staan van actie, politieke intriges en machtsgrepen.

The Hunger Games: Mockingjay Part Two

Voor de Netflix-kijkers stelde Superguide nog lijsten samen met tien filmtips en tien serietips.