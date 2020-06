Veronica neemt geen verantwoordelijkheid voor de uitspraken van Johan Derksen in het programma Veronica Inside. Een woordvoerder van de zender laat aan NU.nl weten dat de uitspraken "voor de rekening van de mensen aan tafel" zijn.

"Veronica is voor vrijheid van meningsuiting en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen", luidt de verklaring verder. De leiding van de zender is niet van plan om Derksen aan te spreken op uitspraken die hij in de afgelopen week deed.

"Ik heb er alle respect voor als mensen protesteren, maar ik zie eigenlijk alleen maar schreeuwende gekkies op tv die de ruimte krijgen", zei hij over de Black Lives Matter-protesten. "Als ik het allemaal moet geloven, hebben ze enorm veel pijn gehad. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het zo erg is als ze zeggen."

Vervolgens ging het in de uitzending over een man in Leeuwarden die als Zwarte Piet verkleed was. Derksen reageerde als volgt: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Zijn opmerking over de rapper leidde op sociale media tot weerstand.



Eerder ontstond al ophef over het gelijknamige radioprogramma van Wilfred Genee. Daarin werd Akwasi 'verbindpiet' genoemd. Later hebben de presentatoren hun excuses aangeboden.