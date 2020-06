Tanja Jess zag een terugkeer bij Goede Tijden, Slechte Tijden lang niet als een optie, maar de actrice is daar onlangs anders over gaan denken. In een interview met Veronica Magazine vertelt ze dat ze niet meer direct nee zou zeggen op een voorstel van de dagelijkse soap.

Jess vertolkte van 1997 tot en met 2000 de rol van Bowien Galema. In 2001 keerde ze nog terug voor enkele afleveringen om een dubbelganger van haar overleden personage te spelen.

"Een terugkeer in GTST sluit ik niet uit. Ik zou daar niet direct nee tegen zeggen, wat

ik lang wel gedaan heb", vertelt de actrice. "Zeker voor een korte periode lijkt het me wel geinig."

"Ik zag laatst dat Cas Jansen ook weer terug is. En Bas Muijs, mijn echtgenoot in de serie! Dat vind ik heel grappig om te zien. Het wordt ook wel tijd voor wraak op Ludo", verwijst ze naar het personage van Erik de Vogel, dat destijds verantwoordelijk was voor de dood van Bowien.

Jess vertelt nog regelmatig te worden herinnerd aan de scène waarin haar personage van een rotswand stort. "Elk jaar als de seizoensfinale van GTST nadert, komen de beelden dat ik aan die rots hang weer voorbij. Heel grappig, want we hadden natuurlijk nooit verwacht dat die scène zich zo in ons collectief geheugen zou nestelen."

Zelf weet ze nog precies wat ze voelde toen ze daar hing. "De meeste acteurs in GTST

deden destijds hun stunts zelf. Dus ik hing daar daadwerkelijk aan die rots. De jongen die dat tuigje vasthield, had volgens mij nog nooit op een set gestaan en was zo onder de indruk dat hij af en toe dat touw wat liet vieren. Die angst in mijn ogen was dus niet helemaal gespeeld."