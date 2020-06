Renze Klamers talkshow Laat op Vrijdag wordt voortaan eerder op de avond uitgezonden. Door die verschuiving is het programma dan op primetime te zien. De naam verandert naar Op Vrijdag, laat de presentator dinsdag weten op Instagram.

Het eerste seizoen van Laat op Vrijdag werd na het late NOS Journaal - net na middernacht - uitgezonden op NPO1. Aan NU.nl vertelde Klamer voor hij aan het programma begon dat het een praatprogramma is "waarvan de kijker met een glimlach naar bed moet gaan".

Dat Op Vrijdag voortaan om 21.30 uur wordt uitgezonden, kwam onverwachts voor de 31-jarige presentator. Dat vertelde hij aan het AD. "We hadden het wel gehoopt. Het eerste seizoen liep goed, maar toch was het nog wel een verrassing."

In het programma staat de actualiteit niet centraal, anders dan bijvoorbeeld in Jinek of Op1. Elke week schuiven twee hoofdgasten aan, die daar volgens Klamer zitten "omdat we ze leuke mensen vinden, die leuke verhalen te vertellen hebben". Het programma moet volgens Klamer aanvoelen als een gesprek in een kroeg of café.

Op Vrijdag wordt vanaf 3 juli wekelijks uitgezonden op NPO1.