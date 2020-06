De laatste aflevering van het derde seizoen van Chateau Meiland is door 1,3 miljoen kijkers bekeken. Het programma van SBS eindigde daarmee op de derde plaats in de lijst van meest bekeken programma's op maandag.

SBS kondigde voor de laatste uitzending al aan dat er nog een vierde seizoen van de realityshow rondom de familie Meiland komt. Wanneer dit seizoen van start gaat en wat er precies in te zien is, wordt later bekend. Het gezin van Martien Meiland en Erika Renkema maakte eerder dit jaar bekend dat ze hun bed and breakfast in Frankrijk gaan verkopen en naar Hengelo in Gelderland verhuizen.

Het best bekeken programma van de maandagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,2 miljoen kijkers. Op de tweede plaats eindigde MAX vakantieman. 1,4 miljoen kijkers stemden af op dit programma.

Maandagavond ging tevens de nieuwe dagelijkse kookshow van Miljuschka Witzenhausen, Miljuschka kookt, van start. De eerste aflevering waarin de presentatrice vanuit haar eigen keuken twee gerechten bereidt, werd door 161.000 mensen bekeken.