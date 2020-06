Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

De fantasyserie Penny Dreadful verdwijnt deze week van Netflix, net als James Franco's The Disaster Artist. De waargebeurde comedy gaat over de productie van The Room, een culthit die werd omarmd als een van de slechtste films aller tijden. Ook de actiecomedy Cop Out met Bruce Willis en Tracy Morgan is binnenkort niet meer op de streamingdienst te vinden. Bekijk hieronder de nieuwste update.

19 juni:

Amar Akbar & Tony

Penny Dreadful

The Vietnam War

20 juni:

The Disaster Artist

21 juni:

Bokeh

XX

22 juni:

American Anarchist

Cop Out

The Losers

27 juni:

Further Tales of the City

Jeopardy!

Limitless

More Tales of the City



5 juli:

Dark Net