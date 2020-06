Nada van Nie volgde Marc de Hond anderhalf jaar lang in zijn laatste levensfase. Haar documentaire Tot de dood ons scheidt is donderdagavond op Net5 te zien. "Door zijn optimisme tilde Marc de mensen om zich heen gewoon op", zegt de documentairemaker tegen NU.nl.

De Hond overleed op 3 juni op 42-jarige leeftijd. De theatermaker belandde in 2002 in een rolstoel na een medische fout tijdens een operatie om een tumor in zijn rug te verwijderen. In 2018 kreeg hij de diagnose blaaskanker. Ondanks de vele tegenslagen probeerde De Hond alles uit het leven te halen.

"Hij bleef zo hoopvol en weigerde gewoon zichzelf op te geven. Dat vond ik zo inspirerend, dat ik hem op een gegeven moment heb gevraagd of ik hem mocht volgen", zegt Van Nie.

"Hij vond dat goed. Maar ik moest het wel met zijn echtgenote Remona (Fransen, red.) overleggen. Na twee dagen proefdraaien hadden we een klik. Remona is zo'n fantastisch persoon. De liefste vrouw en moeder die je je kunt voorstellen."

'Ik wilde de familie niet opzadelen met mijn verdriet'

Van Nie mocht in principe alles filmen wat ze wilde. Maar als het gezin echt geen pottenkijkers wilde, zou het woord 'pinguïn' geroepen worden.

"Maar eigenlijk hebben ze dat nooit hoeven gebruiken, omdat ik voelde wanneer ik een stapje terug moest doen. Ik heb op mijn beurt geprobeerd mijn verdriet zo min mogelijk te laten zien. Zo'n situatie grijpt je natuurlijk enorm aan - of je wil of niet. Ik wilde hen daar niet mee opzadelen. Al hebben ze me af en toe heus wel zien huilen."

Dat de situatie haar zou aangrijpen wist Van Nie voordat ze begon. Toch maakte ze met zichzelf de afspraak zich niet door de eventuele emoties te laten verteren.

"Daar ben je tenslotte maker voor. Ik heb juist ook veel kracht geput uit Marcs situatie, omdat ik zag hoeveel vertrouwen hij had. Niet alleen in zichzelf, maar ook in zijn vrouw, zijn kinderen en in het leven. Daarmee hielp hij de mensen die om hem heen stonden."

'Weten jullie wel hoe mooi het leven is?'

Hoewel Van Nie voorbereid was op de dood van De Hond, kwam zijn overlijden toch sneller dan ze dacht.

"Hij was heel optimistisch, net als de mensen om hem heen bleef hij hopen op een wonder. Remona vond de documentaire mooi, dat luchtte enorm op. Ik vind het belangrijk dat zij, maar later ook de kinderen, zich erin kunnen herkennen. Marc wilde zo graag leven. Ik zou iedereen die zich druk maakt om dingen die totaal niet relevant zijn wakker willen schudden. Weten jullie wel hoe mooi het leven is?"