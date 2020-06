Nederlanders maken zich minder zorgen over nepnieuws op het internet dan in veel andere landen. Uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat in Nederland 32 procent zich zorgen maakt over wat online echt is en wat nep is.

Het Commissariaat voor de Media presenteert de resultaten van het onderzoek in het Digital News Report. Het onderzoek werd samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism uitgevoerd. Voor het onderzoek werden 80.000 mensen uit 40 landen ondervraagd. De vragenlijsten werden voor het uitbreken van het coronavirus al afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders meer dan gemiddeld vertrouwen hebben in algemene nieuwsmedia. Bij nieuws uit zoekmachines en sociale media ligt dat vertrouwen lager, hoewel jongere generaties wel aangeven veel van hun nieuws via sociale media te verkrijgen.

Met dit vertrouwen hangt een in verhouding lage hoeveelheid zorgen over nepnieuws samen. Van de onderzochte veertig landen is Nederland het minst bezorgd over nepnieuws. In het Verenigd Koninkrijk ligt het percentage van mensen die zich zorgen maken over nepnieuws online op 63 procent en in de Verenigde Staten op 67 procent. In Brazilië zijn er met 84 procent de meeste zorgen over nepnieuws.

Verder valt in het onderzoek te lezen dat regionale media een hoger vertrouwenspercentage genieten dan landelijke media. Tegelijkertijd zijn jongeren veel minder geïnteresseerd in regionaal nieuws. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar oud geeft slechts 25 procent aan interesse te hebben in regionaal nieuws, terwijl dit bij mensen die 55 jaar of ouder zijn op 55 procent ligt.