Domino Day, dat dit jaar voor het eerst in elf jaar weer op televisie te zien zou zijn, gaat wegens het coronavirus niet door. Dat meldt RTL Boulevard maandag.

Het programma, dat in november zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar maart 2021. "We zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereiding hierop", laat RTL weten aan RTL Boulevard.

In februari kondigde Endemol Shine de comeback van Domino Day aan. "We hebben de smeekbedes en petities gezien en gaan dit jaar het dominorecord van 2009 proberen te verbreken. Dat wordt nog een hele klus, want dat betekent dat er maar liefst meer dan 4,5 miljoen stenen om moeten vallen. Maar blij dat we deze legendarische uitdaging opnieuw aangaan!", zei het productiehuis toen.

Domino Day is een wereldrecordpoging om het grootste aantal dominostenen te laten omvallen. Het evenement vond van 1998 tot en met 2009 jaarlijks plaats. Naar de laatste wereldrecordpoging keken 2,9 miljoen mensen.