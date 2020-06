Tygo Gernandt heeft een vervolg gemaakt op Tygo in de psychiatrie. In een op zichzelf staande aflevering onderzoekt hij onder meer welke gevolgen de coronacrisis op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland heeft.

In de aflevering, het gaat dus niet om een hele nieuwe reeks, keert Gernandt ook terug naar de mensen die hij volgde in de EO-serie Tycho in de psychiatrie.

Ook gaat hij in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), om te vragen of de geestelijke gezondheidszorg in Nederland vooruitgang boekt.

"Er moeten vraagtekens gezet worden bij hoe de ggz en verzekeringsmaatschappijen samenwerken. Het moet niet kunnen dat iemand dertien labels krijgt en nog steeds tegen een muur aanloopt als hij om hulp vraagt. Daar moeten vraagtekens bij geplaatst worden en hopelijk leidt dit tot stappen die in de politiek kunnen worden gemaakt", vertelde Gernandt over Tygo in de Psychiatrie in een interview met NU.nl.

De aflevering is op 9 juli op NPO3 te zien.