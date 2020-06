De vorige week op 84-jarige leeftijd overleden Aad van Den Heuvel was bij het grote publiek vooral bekend van het humoristische consumentenprogramma Ook dat nog!. De carrière van de televisiemaker stond echter vooral in het teken van zijn passie voor ontwikkelingslanden.

Aad van den Heuvel wordt in 1935 geboren in Rotterdam. Na het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuist hij met zijn ouders naar Sliedrecht.

Ondanks zijn opleiding tot sportdocent gaat Van den Heuvel aan de slag als freelance verslaggever voor diverse kranten. In 1959 gaat hij voor een interview langs bij KRO-directeur Jan Castelijns. Die is in de veronderstelling dat Van den Heuvel komt solliciteren en neemt de sportjournalist meteen aan.

Van den Heuvel suggereert Focus als naam voor een nieuwe actualiteitenrubriek. "Mooi", antwoordt Castelijns. "Daar maken we Brandpunt van."

De wereld over voor reportages Brandpunt

In de jaren zestig ziet Van den Heuvel als verslaggever voor Brandpunt de problemen in ontwikkelingslanden. De overtuiging dat veel van die problemen kunnen worden opgelost, wordt een belangrijke drijfveer in zijn werk.

In de voormalige Afrikaanse republiek Biafra vindt een bombardement plaats, terwijl Van den Heuvel staat te filmen op het dak van een huis. Ook een incident in Vietnam waarbij veel doden vallen, maakt indruk op de Brandpunt-verslaggever.

Van den Heuvel blijft Brandpunt tot 1973 presenteren en reist daarvoor met onder anderen Willibrord Frequin, Ed van Westerloo en Fons de Poel de hele wereld over. In 1964 ontvangt Van den Heuvel de Zilveren Nipkowschijf voor zijn bijdrage aan het programma.

Grote bekendheid door Ook dat nog!

Eind jaren tachtig krijgt Van den Heuvel grote bekendheid als aangever in het humoristische consumentenprogramma Ook dat nog!. Het programma met Sylvia Millecam, Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Gregor Frenkel Frank behaalt op het hoogtepunt gemiddeld drie miljoen televisiekijkers.

In 1990 wint Ook dat nog! de Gouden Televizier-Ring. In 1999 stopt Van den Heuvel bij het programma, dat in 2004 beëindigd wordt.

Onvrede over gebrek aan aandacht voor ontwikkelingslanden

Tijdens zijn reizen voor Brandpunt heeft Van den Heuvel veel van de wereld gezien. De televisiemaker vindt dat er op televisie te weinig langere reportages over ontwikkelingslanden te zien zijn. Hij richt daarom in 2002 met onder anderen Walter Etty De Nieuwe Omroep op.

"Ik heb een programma over maatschappelijke onderwerpen bij de KRO: BV De Wereld. Dat staat geprogrammeerd op vrijdagmiddag om 15.15 uur. Dat programma hoort niet op dat tijdstip thuis", licht Van Den Heuvel in 2000 toe in een interview met Trouw. "Ik wilde ook een mediaprogramma op het scherm brengen, gericht op journalisten, programmamakers en consumenten. Maar ik stuitte op een dichtgemetseld programmapakket."



In 2005 krijgt De Nieuwe Omroep een zendmachtiging. Dat gebeurt na een fusie met Nutopia tot LLiNK. Die zender gaat in 2010 failliet.

Ook na zijn pensionering blijft Van den Heuvel actief

Van den Heuvel gaat in 2000 met pensioen bij de KRO, maar blijft programma's maken. Zo maakt hij onder meer in 2012 en 2013 het discussieprogramma De Halve Maan bij de NTR.

Op de radio presenteert Van den Heuvel Blik op morgen en Op de valreep. De journalist schrijft verder een wekelijkse column voor Broadcast Magazine.



Van den Heuvel overlijdt in juni 2020. Hij is 84 jaar geworden.