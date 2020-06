Maandag werd bekend dat televisiemaker, journalist en schrijver Aad van den Heuvel vorige week op 84-jarige leeftijd is overleden. Een greep uit de reacties op zijn dood.

KRO-NCRV: 'Veelzijdig en gepassioneerd'

Via Twitter wenst KRO-NCRV, de voormalige werkgever van Van den Heuvel, zijn familieleden sterkte toe. "Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed", aldus de omroep.

Oud-collega Aart Zeeman: 'Journalistiek voorbeeld'

Van Den Heuvels oud-collega Aart Zeeman ging met hem terug naar de plek in de voormalige Afrikaanse republiek Biafra, waar de programmamaker voor Brandpunt in de jaren zestig verslag deed van een bombardement. Zeeman noemt de televisiemaker "een bijzondere man" en een "journalistiek voorbeeld".

Voormalige collega Ton van Dijk: 'Grootheid is niet meer'

Ton van Dijk, die net als Van den Heuvel reportages voor Brandpunt maakte, zegt dat de overleden programmamaker een "grootheid" was en wenst diens nabestaanden veel sterkte.

Ton Verlind: 'Brandpunt eerste kennismaking met televisiejournalistiek'

Ton Verlind werkte samen met Van den Heuvel aan Brandpunt. "Als tienjarig jongetje keek in naar Brandpunt en dat was mijn eerste kennismaking met televisiejournalistiek", zegt Verlind op NPO Radio 1 over de periode voorafgaand aan hun samenwerking.

Jaap Jansen: 'Journalistiek icoon'

Journalist Jaap Jansen herinnert zich de woorden van de voormalige Indonesische president Soekarno. "Ik heb jou door", zou hij tegen "journalistiek icoon" Van den Heuvel gezegd hebben.