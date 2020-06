Oud-journalist Aad van den Heuvel is vorige week op 84-jarige leeftijd overleden, meldt KRO-NCRV maandag via Twitter.

Van den Heuvel werd bekend met de actualiteitenrubriek Brandpunt bij omroep KRO. Hij presenteerde het programma van 1959 tot 1973.

Na 1973 maakte Van den Heuvel een aantal speciale programma's, zoals de J.C.J. van Speykshow, Cursief en de Alles is anders-show. Later volgden De ver van mijn bed show en KRO's Middageditie.

De presentator kreeg hij eind jaren tachtig grote bekendheid met het humoristische consumentenprogramma Ook dat nog!. Van den Heuvel was de aangever van het programma met Sylvia Millecam, Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Gregor Frenkel Frank.

Van den Heuvel richtte eigen omroep op

Van den Heuvel betreurde dat langere reportages over ontwikkelingslanden, zoals hij die voor Brandpunt maakte, steeds minder op televisie te zien waren. Die onvrede motiveerde hem tot de oprichting van De Nieuwe Omroep. De omroep kreeg in 2005 een zendmachtiging, nadat die met Nutopia was gefuseerd tot LLiNK. Deze zender ging in 2010 failliet.

In 2012 verscheen Van den Heuvel in NTR's discussieprogramma De Halve Maan. Dat programma liep tot medio 2013.

Op de radio presenteerde Van den Heuvel nog wel de programma's Blik op morgen en Op de valreep. Hij schreef daarnaast een wekelijkse column voor het blog Broadcast Magazine.

Maandag zendt KRO-NCRV een speciale televisie-uitzending over het werk van Van den Heuvel uit. Daarin komen oud-collega's van de presentator aan het woord, onder wie Van Muiswinkel en presentator Matthijs van Nieuwkerk.

De uitvaart van de oud-journalist, programmamaker en schrijver was zaterdag in besloten kring. KRO-NCRV besteedt maandag om 22.10 uur op NPO 2 aandacht aan het overlijden van Van den Heuvel.