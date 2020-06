Oud-presentatrice Tineke Verburg is zaterdag na een lang ziekbed overleden, zo meldt AVROTROS zondag namens de familie. Ze werd 64 jaar.

Verburg werd landelijk bekend als presentatrice van meerdere televisieprogramma's bij de TROS, waaronder TROS Triviant, Aktua Medisch en Tien voor Taal.

Verburg verruilde in 2001 na ruim twintig jaar de TROS voor RTL, waar ze onder meer Nederland in Bedrijf presenteerde. Ook was ze het gezicht van VakwerkNL en Supervrouwen, dat in 2015 haar laatste programma op televisie was.

In 2010 maakte Verburg ook haar entree op de radio. Ze presenteerde met Peter de Bie het radioprogramma TROS in Bedrijf. Daarnaast gaf ze communicatie- en presentatietrainingen uit mensen uit het bedrijfsleven en de politiek.

Verburg begon als omroepster bij TROS

De in Utrecht geboren Verburg begon haar televisieloopbaan in 1979 als omroepster bij de TROS. "Ze was meteen een graag geziene gast in de Nederlandse huiskamers, en ook de uitgesproken truien die ze toen vaak droeg vielen in de smaak", schrijft AVROTROS.

Ze had in 1994 ook nog een gastrol in de televisieserie Bassie en Adriaan. In haar jaren bij de TROS begeleidde ze bovendien omroepsters, nieuwe presentatietalenten en verslaggevers.

Verburg laat een zoon en een kleinzoon achter.