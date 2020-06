De Little Britain-acteurs Matt Lucas en David Walliams hebben zaterdag in afzonderlijke identieke berichten op Twitter opnieuw hun excuses aangeboden voor het spelen van rollen met zwart geschminkt gezicht in de satirische serie.

"De laatste jaren hebben we publiekelijk gesproken over onze spijt van het spelen van personages van andere etniciteit", aldus de witte Lucas en Walliams. "We willen opnieuw duidelijk maken dat dit verkeerd was en het ons spijt."

Op 5 juni verwijderde Netflix Little Britain van het platform omdat de acteurs in bepaalde rollen een zwart geschminkt gezicht (blackface) hebben. Ook BBC iPlayer haalde de serie van het streamingplatform.

Zaterdag plaatste NPO Start een disclaimer bij de serie. De streamingdienst van de publieke omroep waarschuwt in het bericht op de website voor vooroordelen en stereotyperingen in de BBC-serie met satirische sketches.

Lucas zei in 2017 Little Britain niet meer op dezelfde manier te maken

In 2017 vertelde Lucas al aan het tijdschrift The Big Issue dat hij de tussen 2003 en 2005 uitgezonden show nu niet meer op dezelfde manier zou maken. "Het zou mensen kwetsen. We maakten toen een wredere soort comedy dan ik nu zou doen."



"De samenleving is sindsdien erg veranderd en mijn eigen opvattingen zijn geëvolueerd. Er was geen slechte bedoeling. Het enige waar je ons van kon beschuldigen was hebzucht. We wilden gewoon laten zien dat we hele diverse rollen kunnen spelen", aldus de komiek.