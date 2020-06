NPO Start heeft een disclaimer geplaatst bij de serie Little Britain. De streamingdienst van de publieke omroep waarschuwt in het bericht op de website voor vooroordelen en stereotyperingen in de BBC-serie met satirische sketches.

"Little Britain is gemaakt in 2003 als product van zijn tijd" aldus het bericht. "De serie bevat satirische sketches die drijven op vooroordelen en stereotyperingen met betrekking tot ras en seksuele geaardheid op een manier die mogelijk niet meer past in de wereld van vandaag."

Op 5 juni verwijderde Netflix de serie van het platform omdat de acteurs in bepaalde rollen een zwart geschminkt gezicht (blackface) hebben. Ook BBC iPlayer haalde de serie van het streamingplatform.

"De NPO en VPRO nemen deze stap vooralsnog niet, maar zullen samen met de andere omroepen onderzoeken hoe om te gaan met volgens huidige maatstaven ongepaste inhoud binnen het audiovisuele erfgoed", valt te lezen op de website van die laatste omroep. "De VPRO wil constructief bijdragen aan het denken over maatschappelijke ontwikkelingen. Dat leidt tot nieuwe inzichten, zeker ook als het gaat over onze eigen programmering".

Eind mei overleed de zwarte Amerikaan George Floyd nadat een witte politieagent tijdens een arrestatie diens knie in zijn nek legde. De dood van Floyd heeft wereldwijd tot protesten tegen racisme geleid, waaronder woensdag in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar ruim tienduizend vreedzame betogers zich aan de geldende coronaregels hielden.