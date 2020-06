De Volkskrant doet aangifte van bedreiging van columnist en auteur Harriet Duurvoort via Twitter. De krant krijgt hierin steun van het samenwerkingsverband PersVeilig.

In eerste instantie werd gemeld dat Duurvoort zelf aangifte zou doen, maar daar ziet ze vanaf, schrijft ze maandag op Twitter.

De columnist meldde woensdag in de Volkskrant dat ze via het sociale medium "een storm van ellende" had ontvangen nadat ze eerder in reactie op het antiracismedebat had getweet: "Ik ben Antifa, want ik demonstreer tegen fascisme en racisme."

NVJ: 'Belangrijk signaal'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) ondersteunt de aangifte via PersVeilig, een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie (OM). Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, is blij dat Duurvoort besloten heeft om over te gaan tot aangifte.

"Veel vrouwelijke journalisten en journalisten van niet-witte etniciteit krijgen te maken met dit soort online bedreigingen", aldus de algemeen secretaris van de NVJ tegen NU.nl. "Sommigen haken hierdoor af en dat is niet de bedoeling."

Bruning hoopt dat de betrokken instanties spoedig tot actie overgaan. "Het belangrijkste signaal naar bedreigers is snelle actie op een aangifte, zodat dit niet het nieuwe normaal wordt. Pas geleden hadden we ook de ernstige zaak rond de bedreigingen aan het adres van de radiozender FunX. We moeten laten zien dat je hier niet mee wegkomt."

FunX stopte met programma vanwege bedreigde medewerkers

Radiozender FunX stopte in mei met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. Daartoe werd besloten omdat meerdere medewerkers doodsbedreigingen hadden ontvangen.

FunX-dj Morad El Ouakili, ook wel bekend als Moradzo, deed aangifte van bedreiging. Er werd onder meer gedreigd hem "te doorzeven met kogels" omdat hij tijdens de ramadan in zijn radioshow muziek had gedraaid.