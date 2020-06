Hoewel Miljuschka Witzenhausen zich doorgaans niet zo druk maakt over kijkcijfers, zou ze het wel pijnlijk vinden als haar nieuwe kookshow Miljuschka kookt niet aanslaat. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze nooit had durven dromen dat koken op RTL 4 haar werk zou worden.

Omdat het een droom is die uitkomt, vindt Witzenhausen het een "beetje eng" om te zien hoe het programma wordt ontvangen. "Als mensen het niet leuk vinden, zou dat voor het eerst in mijn carrière wel een beetje pijn doen. Aan de andere kant weet ik dat kijkcijfers en marktaandelen grillig zijn in deze tijd en sta ik volledig achter wat we maken. Ik ben eigenlijk al intens gelukkig dat ik deze kans krijg", vertelt ze.

Witzenhausen zegt er niet in geïnteresseerd te zijn het genre van de kookshow opnieuw uit te vinden en dat het niet haar ambitie is om iets maken dat nog nooit eerder is gedaan. "Je hebt sterrenchefs en mensen die simpelweg iedere dag moeten koken en in die laatste categorie val ik", legt ze uit.

"Miljuschka kookt is met het idee gemaakt dat mensen graag snel klaar zijn in de keuken en hun vriezer goed gevuld willen hebben met maaltijden. We rollen nu een beetje uit de coronatijd en zijn weer drukker met afspraken en dan is het fijn om thuis te komen en een eigengemaakte pastasaus uit de vriezer te kunnen trekken."

'Het is vooral fijn om thuis te zijn als de kinderen van school komen'

De presentatrice maakt de kookshow vanuit de keuken van haar boerderij, samen met haar partner Philip van Ierschot. Bang voor het vervagen van de scheidslijn tussen werk en privé is ze niet. "Mijn werk vanuit huis is eigenlijk door de jaren heen heel natuurlijk ontstaan en hetzelfde geldt voor de samenwerking met Philip."

"In het begin is het heus wel even wennen dat degene die je aanwijzingen geeft ook je geliefde is. Als je dan te horen krijgt dat je iets verkeerd doet, kun je het misschien iets persoonlijker aantrekken. Daar hebben we door het vele samenwerken nu wel een modus in gevonden. We kunnen nu juist harder zijn en elkaar sneller aanvoelen."

“Ik ben misschien niet zo goed in het uiten van mijn gevoelens, maar als ik voor je kook betekent het dat ik van je houd.”

Het thuiswerken heeft voor Witzenhausen zoveel voordelen dat het vaak niet meer als werk voelt. "Doordat ik veel thuis kook, kunnen we die gerechten lekker samen met de kinderen opsmikkelen. Het is vooral ook fijn om thuis te zijn als de kinderen van school komen. Het is een luxe dat ik ze meteen een knuffel kan geven."

"Samen eten maken en opeten is samen herinneringen maken. Het is een van de weinige momenten dat je de telefoons weglegt en een gesprek aangaat. Ik ben misschien niet zo goed in het uiten van mijn gevoelens, maar als ik voor je kook betekent het dat ik van je houd."

Groente verstoppen in de pastasaus

Miljuschka kookt is ook vooral geschikt voor mensen met minder ervaring in de keuken die willen leren hoe ze hun kinderen genoeg groenten kunnen voorschotelen. "Mijn eigen kinderen zijn niet zo moeilijk, want ik houd enorm van eten en monkey see monkey do, maar als er vriendjes blijven eten is het goed om te weten hoe je een lekkere pastasaus maakt waar je genoeg groenten in kunt verstoppen."

Witzenhausen lijkt alles te kunnen in de keuken, maar is er nog een gerecht dat ze niet onder de knie heeft? "Ik had in Japan een hele fluffy cheesecake geproefd. Die probeerde ik thuis te maken en het leek er wel op, maar nog niet helemaal. Dat is voor mij als cheesecake lover natuurlijk een pijnlijk gegeven. Maar ooit gaat het lukken, al moet ik het driehonderd keer overdoen!"

Miljuschka kookt is vanaf 15 juni elke werkdag om 17.30 uur te zien bij RTL 4.